Trump voegt daad bij het woord: sancties tegen Turkije

De bewindslieden speelden volgens de VS belangrijke rollen binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor de arrestatie en detentie van Andrew Brunson. ,,President Donald Trump heeft duidelijk gemaakt dat de Verenigde Staten verwachten dat Turkije hem onmiddellijk laat gaan'', zegt minister Steven Mnuchin (Financiën).

Vorige week dreigde Trump via Twitter al met sancties als Turkije Brunson niet onmiddelijk zou laten gaan. ,,Als Turkije niet direct actie onderneemt om deze onschuldige man van het geloof vrij te laten en naar huis in Amerika te sturen, dan zullen de VS belangrijke sancties nemen tegen Turkije totdat Andrew Brunson vrij is'', aldus een uitgebreidere verklaring van vicepresident Mike Pence.