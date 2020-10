Trump voelt zich goed, zegt zijn arts: ‘Hij is goed gehumeurd en koortsvrij’

Donald Trump maakt het momenteel erg goed. Dat zegt zijn arts Sean Conley zojuist over de gezondheidstoestand van de Amerikaanse president. ,,Hij krijgt geen zuurstof nu en heeft geen moeite met ademhalen.” Wel is er onduidelijkheid over wanneer Trump precies positief testte op het coronavirus.

Dokter Sean Conley gaf vanuit het Walter Reed-ziekenhuis een toelichting op Trumps medische toestand. Trump is daar sinds vrijdagavond opgenomen. Het artsenteam laat weten tevreden te zijn over de progressie die hij maakt. ,,Hij kan lopen en heeft een goed humeur. Hij zei: ‘Het voelt alsof ik hier zo weer kan weglopen’.”

Eerder had de president koorts en een kuchje, maar volgens de artsen zijn deze coronaklachten inmiddels volledig verdwenen. Volgens Conley valt de president in de risicogroep vanwege zijn leeftijd en overgewicht, maar is hij in goede conditie. Het is onduidelijk hoe lang Trump nog in het ziekenhuis moet blijven, maar hij zou er in ieder geval genoeg werk te doen hebben.

Onduidelijkheid

Wel is er onduidelijkheid over het moment dat de president wist dat hij besmet was met het virus. De officiële mededeling over zijn besmetting kwam donderdagavond laat (in de VS), maar nu sprak zijn arts over een diagnose die al 72 uur geleden gesteld was.

De afgelopen twee dagen ging in de Verenigde Staten het gerucht dat de president zuurstof toegediend zou krijgen. De dokters ontkenden dat tijdens de persconferentie en zeiden dat Trump in ieder geval ‘op dit moment’, en vandaag en gisteren geen extra zuurstof toegediend kreeg. Op vragen van journalisten of de president dat eerder mogelijk wel heeft gekregen, wilden de artsen niet reageren. Het zuurstofgehalte in zijn bloed is momenteel 96 procent. In een gezonde toestand wordt bij de meeste mensen een saturatiewaarde tussen de 95 en 100 procent gemeten.

Besmet

Trump en Melania testten donderdagavond (lokale tijd) positief op het virus. Waarschijnlijk hebben zij het opgelopen door nauw contact met adviseur Hope Hicks, die onder meer met Trump mee was naar het presidentiële debat in Cleveland. Het is niet bekend of Trump toen ook al besmet was.



De stafchef van het Witte Huis zei gisterochtend dat Trump slechts milde symptomen van het coronavirus heeft. Toch werd gisteravond bekend dat de president is opgenomen in het ziekenhuis. Volgens het Witte Huis zou dat uit voorzorg zijn gebeurd, nadat artsen hem dat hadden aangeraden. Trump kan dan meteen de juiste zorg krijgen, mocht dat nodig zijn.



Hij is gisteren op eigen kracht in de presidentiële helikopter gestapt die hem naar het Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, even buiten Washington, bracht. De media die hem op stonden te wachten, sprak hij niet toe. Wel publiceerde hij kort na aankomst in het ziekenhuis een korte videoboodschap waarin hij aangaf dat het goed met hem ging. De president zal de komende dagen vanuit het ziekenhuis werken.

Risicogroep

De 74-jarige Trump valt vanwege zijn leeftijd in de risicogroep voor het coronavirus. In november vorig jaar, tijdens zijn jaarlijkse gezondheidscheck, was de president nog ‘in erg goede gezondheid’, zei zijn dokter toen.

Volgens Nederlandse artsen wordt bij Trump ‘alles uit de kast gehaald’ om het coronavirus te bestrijden. Hij heeft een cocktail met antistoffen ontvangen, krijgt vitamine D, melatonine en aspirine en een famotidine. De cocktail van antistoffen kan het niveau van het virus verlagen, als die vroeg bij een infectie worden toegediend. Naast die antistoffen krijgt hij ook remdesivir. Dat medicijn wordt in Nederland ook gegeven aan covid-patiënten.

De president vroeg volgens zijn artsen zelf nog naar het omstreden middel hydroxychloroquine, maar daar zit hij niet aan.

