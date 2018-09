Trump waarschuwt Syrië, Iran en Rusland: Val Idlib niet roekeloos aan

Aanval

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zei vrijdag dat de VS elke aanval op Idlib zullen beschouwen als een escalatie van de oorlog in Syrië. Ook kondigde het ministerie aan dat Washington zou antwoorden op een chemische aanval op de provincie.

Relatie Trump-Moskou

Hoewel Trump sinds zijn aantreden als president in januari 2017 heeft geprobeerd om de relatie met Moskou te verbeteren, is hij er niet in geslaagd om de militaire en diplomatieke steun van de Russen voor het regime van Assad te verminderen.

Ontmoeting

Volgens het Iraanse persbureau Fars is de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif in de Syrische hoofdstad Damascus geweest om een ontmoeting tussen de leiders van Iran, Rusland en Turkije over Idlib voor te bereiden. Die zou vrijdag in Teheran (Iran) moeten plaatsvinden. Turkije heeft de anti-Assad rebellen lang gesteund, maar de laatste jaren heeft het land met Rusland en Iran samengewerkt aan gesprekken over Syrië. In de regio Idlib zijn ook Turkse troepen gestationeerd als observatiemissie.