Trump: Wanneer realiseren die idioten zich dat een goede relatie met Rusland een goede zaak is?

'Britse parlementsleden eisen ontslag May'

5:57 Veertig parlementsleden van de regerende Conservatieve Partij hebben een brief ondertekend waarin ze het vertrouwen opzeggen in de Britse premier Theresa May. Dat meldt de Sunday Times zondag. Met acht stemmen meer is het mogelijk om de partijleider te dwingen om af te treden.