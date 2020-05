Trump wil G7-top verplaatsen en meer landen uitnodigen

Onderzoek toont aan: coronavi­rus is niét op beruchte vismarkt in Wuhan ontstaan

30 mei In tegenstelling tot wat maandenlang is gesuggereerd, is het coronavirus zeer waarschijnlijk niet ontstaan op de beruchte vismarkt in de Chinese stad Wuhan. Dat blijkt uit Chinees onderzoek dat recent is gepubliceerd in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature.