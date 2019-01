‘Trump wilde meerdere keren NAVO verlaten’

Britse parlement staat voor histori­sche beslissing: vanavond erop of eronder voor Brexit

7:08 Het Britse parlement staat voor een historische beslissing: vanavond stemt het Lagerhuis over de brexitdeal die May met de EU sloot. Deze stemming zou in eerste instantie al in december plaatsvinden, maar werd door de Britse premier op het laatste moment afgeblazen omdat duidelijk was dat ze een zware nederlaag zou lijden. Toch heeft het uitstellen van de stemming waarschijnlijk niet het gewenste resultaat: nog steeds stevent May af op een flink verlies.