‘Trump zette president Oekraïne onder druk om zoon Biden’

De Amerikaanse president Donald Trump zou tijdens een telefoongesprek in juli president Volodymyr Zelenskiy van Oekraïne hebben gevraagd onderzoek te doen naar de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Dat melden diverse Amerikaanse media. Biden is woedend en zegt dat Trump direct een verslag van het telefoongesprek moet vrijgeven.

De Amerikaanse krant The Washington Post meldde deze week dat een klokkenluider van de inlichtingendiensten op 12 augustus een klacht heeft ingediend bij de inspecteur-generaal van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

De klacht ging onder meer over een telefoongesprek van Trump op 25 juli met de Oekraïense president Volodymyr Zelenskiy. In dat gesprek zou Trump erop hebben aangedrongen onderzoek te doen naar Bidens zoon Hunter, die werkzaam was voor een gasbedrijf uit Oekraïne. Ook zou Trump een zekere ‘belofte’ gedaan hebben. Niet duidelijk is om wat voor belofte het gaat.

Volgens een Oekraïense weergave van het gesprek van 25 juli bespraken de twee een onderzoek naar gevallen van corruptie.

Biden reageerde vrijdag fel op de berichten, waarvan ook The New York Times en CNN melding maakten. ,,Als dit waar is dan is er echt geen grens aan de bereidheid van president Trump om zijn macht te misbruiken en ons land te vernederen. Biden wil dat de transcripties van Trumps gesprek met Zelenskiy openbaar worden, ,,zodat het Amerikaanse volk zelf kan oordelen’’.

Volledig scherm Joe Biden en zijn zoon Hunter (links) tijdens de inauguratieceremonie van Barack Obama in 2009 in Washington. © REUTERS

Lobby advocaat Trump

Hunter Biden was commissaris bij een Oekraiens gasbedrijf waarnaar een onderzoek liep wegens corruptie. Zijn zou in 2016 als vicepresident van de VS hebben geprobeerd de aanklager te laten ontslaan omdat die zelf corrupt zou zijn.

Een aantal commissies van het Amerikaanse Congres wil opheldering over de rol van Trumps advocaat Rudy Giuliani. Die zou in Oekraïne hebben gelobbyd om een onderzoek naar Bidens zoon te starten. Op CNN gaf hij dat inmiddels toe. ,,Natuurlijk heb ik dat gedaan’’, zei hij uiteindelijk na eerdere ontkenningen.

250 miljoen dollar

De Democraten in het Congres onderzoeken ook de achtergrond van 250 miljoen dollar militaire hulp van de VS aan Oekraïne. Trump bevroor die hulp in juli rond zijn gesprek met Zelenskiy. Vorige week werd het geld ineens vrijgegeven door de Amerikaanse president.

Trump ontkende vrijdag iets verkeerds te hebben gedaan. Hij noemde de klacht van de klokkenluider ‘niets’. ,,Gewoon weer een nieuwe politieke hack. Ik heb gesprekken met veel leiders. Ze zijn altijd gepast. Op het hoogste niveau, altijd gepast. Bij alles wat ik doe, vecht ik voor dit land’’, aldus de president.

Volgende week heeft Trump in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York een gesprek met Zelenskiy.