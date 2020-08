Trumps adviseur Kellyanne Conway stapt plotseling op na twittertirade dochter (15)

De 53-jarige Conway stond in 2016 aan het hoofd van de presidentscampagne van Trump, nadat hij eerder Paul Manafort ontsloeg als campagneleider. Na de gewonnen verkiezingen trad ze aan in het Witte Huis als adviseur. Conway was de eerste vrouw die een gewonnen Amerikaanse presidentscampagne leidde. Het was in 2016 ook voor het eerst dat een vrouw de campagne van de Republikeinse presidentskandidaat voorzat.