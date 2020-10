Trumps advocaat Giuliani ontkent misdraging in nieuwe Borat-film: ‘hardvochtige leugenaar’

De komediefilm, die officieel Borat Subsequent Moviefilm: Delivery Of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation Of Kazakhstan heet, is een vervolg op de eerste Borat-film uit 2006, een 'mockumentary' waarin de Britse komiek Sacha Baron Cohen een reporter uit Kazachstan speelt die door Amerika reist. Afgezien van de kleine crew en cast is niemand in de film ervan op de hoogte dat Borat niet echt is.



Dat is ook het geval in de sequel, waarin een actrice de 15-jarige dochter van de Kazachse journalist speelt. Zij interviewt Giuliani, momenteel de persoonlijk advocaat van president Trump, onder meer over de Amerikaanse aanpak van het coronavirus. Hij stelt in dat gesprek dat het virus gefabriceerd is door China, dat het opzettelijk wereldwijd zou hebben verspreid.