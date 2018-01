Trumps geestesgesteldheid voer voor psychiaters

Donald Trump (71) ondergaat komende vrijdag zijn jaarlijkse fitheidstest. Of artsen dan ook zijn mentale staat onderzoeken laat het Witte Huis in het midden. Zeker nu Michael Wolff met zijn boek ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’ van de geestelijke toestand van de president het hoofdthema in de Amerikaanse politiek heeft gemaakt. Met de vraag: Moet Donald Trump het veld ruimen omdat hij zo gek is als een deur en een gevaar is voor het land?



Wolff bevestigt het beeld dat Trump al heeft opgebouwd. Hij trekt alles naar zich toe, is een narcist, plaatst zichzelf altijd in het centrum van de wereld. Hij is impulsief, mist elk inlevingsvermogen, maakt van leugens feiten, ziet overal complotten. Bandy X. Lee, een forensisch psychiater van de School of Medicine in Yale, weet al genoeg. ,,Hij is een acuut gevaar’’, aldus Lee, de redacteur van ‘The Dangerous Case of Donald Trump’ waarin 27 psychiaters ervoor waarschuwen om in te grijpen voor het te laat is. Vorige maand trok Lee met deze boodschap naar het Capitool om parlementsleden erop te wijzen dat Trump een ongeleid projectiel die verschrikkelijke schade kan aanrichten.