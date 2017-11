Trumps jaar om op terug te kijken

Democraten winnen gou­ver­neurs­ver­kie­zin­gen, Trump distantieert zich van verliezer

8:35 In de Amerikaanse staten New Jersey en Virginia zijn dinsdagnacht Democratische kandidaten verkozen tot gouverneur. In New Jersey won Phil Murphy, in Virginia is Ralph Northam gekozen. Vooral de verkiezing in Virginia werd in de Verenigde Staten gezien als een test voor de Republikeinen en president Donald Trump.