Truss wil premier van Groot-Brittannië blijven, maar verliest tweede minister binnen een week

Volgens Britse media is Suella Braverman geen minister van Binnenlandse Zaken meer. Volgens The Sun zou Braverman zijn ontslagen, maar dat wordt door Downing Street niet bevestigd. Ze is de tweede minister van het kabinet binnen een week die moet worden vervangen.

In de zeer korte tijd dat Truss aan de macht is, zes weken, lijkt alles wat ze heeft geïnitieerd mis te gaan. Haar economische plan om de rijken rijker te maken, en daarmee indirect de armen te steunen, mislukte volledig. Ze moest haar minister van Financiën, Kwasi Kwarteng, vorige week al ontslaan om haar eigen hachje te redden.

Maar nadat de nieuwe minister Jeremy Hunt al haar plannen weer terugdraaide, vragen politici zich af of de premier nog wel macht heeft. Volgens Britse media zou Braverman, die juist voorstander was van de omstreden belastingplannen van Truss, zijn weggestuurd op aandringen van Hunt.

Test van vertrouwen

Later vandaag volgt in het parlement een stemming over het boren naar aardgas, en de regering liet al weten die als een test van vertrouwen te beschouwen. Truss zou op bezoek gaan bij een Brits bedrijf, maar dat gaat niet door.

Het conservatieve Lagerhuislid William Wragg heeft schriftelijk al laten weten dat hij geen vertrouwen meer in haar heeft. Een brief zoals deze, die moet worden ingeleverd bij een speciale commissie van de Conservatieve Partij, kan leiden tot een vertrouwensstemming, maar toont vooral de grote onvrede over de nog maar kort regerende Truss.

Volledig scherm Minister van Financiën Jeremy Hunt. © Reuters

Hunt lijkt meer macht te hebben dan de nieuwbakken premier, die Boris Johnson opvolgde. Vanmiddag tijdens het vragenuurtje sprak ze volgens Sky News haar nieuwe minister alweer tegen. Ze beloofde de pensioenen gelijk te trekken met de hoge inflatie van het moment, iets waarvan Hunt zei dat niet te willen toezeggen. Toen Ian Blackford van de Schotse Nationale Partij haar vroeg of ze aan Hunt wilde vragen of ze ook op dit punt weer een draai mocht maken, antwoordde ze: ,,Ik heb geen idee waar je het over hebt.’’

In vele bochten gewrongen

De Labour-leider Keir Starmer wees haar tijdens het vragenuurtje op alles wat economisch mis is gegaan en de vele bochten waar de regering zich in heeft moeten wringen om haar beleid goed te praten. Hij vroeg zich af waarom Britten haar nog zouden vertrouwen.

Truss herhaalde in het Lagerhuis dat ze fouten heeft gemaakt en dat het haar spijt. ,,Maar nu is het het beste voor het land en het Britse volk om door te gaan." Ondertussen verweet ze de oppositie dat ze haar bekritiseerden, zonder zelf met een plan te komen. Volgens Starmer zit zijn partij vol ideeën en is het een kwestie van tijd dat Labour de regering zal vormen.

Ook kritiek bij de conservatieven

Niet alleen in de oppositie, maar ook binnen haar eigen Conservatieve Partij is er veel kritiek op het beleid van Truss. Ze is pas premier sinds begin september, maar haar populariteit is in die tijd sterk gedaald. De Conservatieve Partij staat ver achter Labour in de peilingen, dus veel parlementariërs vrezen voor hun zetel.

Truss werd begin september premier na een leiderschapsverkiezing binnen de Conservatieve Partij. De partij moest een nieuwe leider vinden na het vertrek van Johnson, die daartoe was genoodzaakt nadat bewindslieden zich massaal tegen hem keerden.

Begin september werd Liz Truss verkozen tot premier: