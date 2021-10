Tsjechische president Zeman opgenomen in ziekenhuis

De Tsjechische president Milos Zeman is kort na de parlementsverkiezingen in Tsjechië in het ziekenhuis opgenomen, meldde een woordvoerster van het Centraal Militair Hospitaal in Praag vandaag.

De 77-jarige Zeman had eerder premier Andrej Babis ontvangen voor een gesprek naar aanleiding van het verkiezingsresultaat. Bij de parlementsverkiezingen van vrijdag en zaterdag bleef de populistische centrumpartij ANO van Babis met 27 procent van de stemmen de grootste partij, maar dat is vermoedelijk niet genoeg om verder te regeren. De liberaal-conservatieve oppositie haalde immers een duidelijke meerderheid van 108 van de 200 zetels in de Tweede Kamer.

De president speelt in Tsjechië een cruciale rol na de verkiezingen omdat hij de opdracht geeft om een ​​regering te vormen. Bij verhindering van het staatshoofd wordt deze taak overgedragen aan de voorzitter van het parlement.

Zeman verbleef in september nog acht dagen in het ziekenhuis, waarna hij in een kliniek weer op kracht kwam. Sinds 2013 is hij president, wat in Tsjechië veeleer een ceremoniële functie is. Daarvoor was hij van 1998 tot 2002 premier van Tsjechië.

Zeman lijdt aan diabetes en is vanwege een zenuwziekte afhankelijk van een rolstoel. Hij is de eerste Tsjechische president die twee keer rechtstreeks door het volk werd gekozen, nadat een grondwetswijziging dit mogelijk had gemaakt. Over Zemans huidige toestand zijn nog geen details bekendgemaakt.

