‘Tsunami van verdriet’ grijpt Ierland na explosie tankstation

In Ierse kerken zijn vanochtend herdenkingsdiensten gehouden voor de slachtoffers van een explosie bij een tankstation in Creeslough in het graafschap Donegal. Daarbij vielen tien doden.

In Ierland wordt gesproken van een ‘tsunami van verdriet’. De Ierse premier Micheál Martin zei gisteren dat het grote verlies aan mensenlevens in Creeslough impact heeft op heel het land. De Ierse president Michael D. Higgins sprak van een ‘vreselijke klap’ voor de hechte gemeenschap. De explosie van de Applegreen-benzinepomp, op een drukke vrijdagmiddag in het centrum van het stadje in het noordwesten van Ierland, is een van de ergste tragedies van de laatste jaren.

Omliggende gebouwen werden zwaar beschadigd. Verbijsterde bewoners lopen langs de rampplek die eruitziet als een oorlogsgebied. De slachtoffers (vier mannen, drie vrouwen, een tienerjongen en -meisje en een meisje van 5) kwamen allemaal uit de omgeving. Onder de doden zijn ook een moeder en haar zoon.

Verschillende namen zijn inmiddels bekend. Zo bracht de Letterkenny Rugby Club een hommage aan Leona Harper, die omkwam bij de explosie. Ze was een getalenteerde rugbyspeler en ‘een belangrijk onderdeel van ons Onder 14-meisjesteam’, schrijft de club, die in diepe rouw is gedompeld.

Volledig scherm De Ierse premier Micheal Martin schiet vol als hij de ravage ziet. © Getty Images

Acht mensen worden nog in het ziekenhuis behandeld voor verwondingen die ze opliepen bij de explosie, meldt de Ierse omroep RTE. Een van hen verkeert in levensgevaar. De Ierse politie is nog bezig met het onderzoeken van de oorzaak van de ontploffing, maar vooralsnog zou veel wijzen op een tragisch ongeval. Mogelijk was het een gaslek, aldus Ierse media.

De grote reddings- en bergingsoperatie waarbij ook hulpdiensten vanuit het Britse Noord-Ierland betrokken waren, zijn afgerond. Er hielpen veel vrijwilligers, ook weer van beide zijden van de grens. Gisteravond werden er in het bijzijn van diverse politieke leiders tien rode kaarsen aangestoken in de kapel van Creeslough. Ze zullen de komende zeven dagen blijven branden.

Pastoor pater John Joe Duffy zei bij die gelegenheid: ,,Onze harten zijn gebroken, we voelen allemaal een soort verdoving, een ongeloof dat we deze tragedie echt meemaken, dat het echt is. We zijn een familie die om elkaar geeft, een echte gemeenschap. We lijden het verlies, we voelen allemaal de pijn. De komende dagen zullen moeilijke dagen zijn. Ik wou dat er een gemakkelijkere manier was, maar helaas is die er niet.”

Ondertussen heeft het Ierse staatsbedrijf An Post (dat de postdiensten verzorgt) de Ieren gevraagd vanaf morgen te doneren aan een steunfonds op zijn 902 kantoren in het hele land. An Post werkt samen met het Rode kruis om hulp te bieden aan nabestaanden, gewonden of daklozen door de explosie.