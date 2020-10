Tsunamiwaarschuwing na zware aardbeving voor kust van Alaska

Onderzoe­kers: ‘Helft koraal Groot Barrière­rif afgestor­ven sinds jaren 90’

14 oktober De helft van het koraal van het Groot Barrièrerif voor de Australische kust is sinds de jaren 90 afgestorven, stellen onderzoekers in een studie die woensdag is gepubliceerd. De sterfte vond plaats onder vrijwel alle koraalsoorten in het grootste koraalrif ter wereld.