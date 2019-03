Tunesië onderzoekt plotselinge dood van elf baby's in één ziekenhuis

Tientallen zwaargewon­den door hevige turbulen­tie op vlucht naar New York

3:32 Zeker 25 inzittenden van een toestel van luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines zijn zaterdag zwaargewond geraakt toen er zich turbulentie voordeed bij het naderen van New York. De John F. Kennedy-luchthaven in New York spreekt van 25 gewonden, de brandweer van 29. Dat bericht tv-zender NBC.