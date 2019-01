Tunnel moet duidelijkheid geven over peuter Yulen in 110 meter diepe put

Het graven van de tunnel is de snelste en veiligste manier om duidelijkheid te krijgen over de peuter. Dat verklaarde Maria Gámez Gámez, de regeringsvertegenwoordiger in het gebied, vanmorgen tegenover Spaanse media. Ze sprak opnieuw van ‘een race tegen de klok’. Reddingswerkers en graafmachines begonnen volgens haar omstreeks 07.00 uur aan de klus. Die wordt uitgevoerd in een helling met een minder rotsachtige ondergrond dan in de directe omgeving van de put.

‘Prop’

De tunnel was volgens de afgezant de meest voor de hand liggende optie omdat een ‘compacte massa’ de put blokkeert op een diepte van zo’n 73 meter. Reddingswerkers wisten met verlengde slangen van rioolzuigers een laag zand en stenen te verwijderen die bovenop de massa lag, maar krijgen de ‘prop’ zelf er met geen mogelijkheid uit.

Doorboren is geen optie omdat de brokstukken dan op Yulen vallen, die zich dieper in de put moet bevinden. Dat wordt althans geconcludeerd uit camerabeelden van de put tot aan de blokkade. Daarop waren zoals bekend een plastic zakje en bekertje te zien die Yulen bij zich zou hebben gehad op het moment dat hij verdween. De zijdelingse tunnel komt onder de ‘prop’ uit en moet reddingswerkers toegang geven tot de ruimte eronder. Daarvan is niet bekend of er water in staat.

Winterjas

De peuter viel volgens zijn vader zondagmiddag in de put tijdens een gezinsuitje. De omstandigheden waaronder dat gebeurde, zijn nog altijd niet duidelijk. Vaststaat dat de put werd geboord om te zoeken naar water. Het boorgat bevindt zich op privéterrein en het is niet duidelijk of het was afgedekt of op een andere manier was beschermd.

Een handjevol Spaanse deskundigen plaatst vraagtekens bij het verhaal over de verdwijning van Yulen. Onder hen Luis Avial, een bodemradartechnicus gespecialiseerd in ondergrondse zoekopdrachten. ,,Ik kan moeilijk geloven dat het jongetje zich in de put bevindt. Het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat een kind in een winterjas door zo’n smal gat valt en dan helemaal naar beneden gaat. Normaliter kom je onderweg ergens vast te zitten’’, verklaarde hij tegenover Spaanse media.

Volgens de bodemdeskundige worden in de reddingsoperatie wél de juiste stappen gezet. ,,Het graven van een zijdelingse tunnel is de enige manier om duidelijkheid te krijgen over de peuter.’’

Verantwoordelijkheid

Avial acht een snelle evaluatie van de verdwijning noodzakelijk om te kunnen vaststellen bij wie de verantwoordelijkheid ligt. ,,Was het een fout van de ouders of van de eigenaar van het terrein?’’

Over die eigenaar van het terrein is volgens Spaanse media nog niets bekend. Volgens hen mag alleen met toestemming van de plaatselijke en/of regionale overheid naar water worden geboord, moet de grondeigenaar daarna melden of er daadwerkelijk water is gevonden en is hij of zij ook verplicht om het boorgat daarna af te dekken.

