Turkije arresteert advocaten en artsen vanwege banden met Koerdische organisaties

video Shervan (25) vluchtte in rubberboot­je en hervindt zijn geluk als kapper in Twello: ‘IS wilde me inlijven’

13 september De burgeroorlog dreigde Shervan Sedo het Syrische leger in te trekken. Daarom zette zijn vader hem in 2014 met tranen in de ogen af bij de grens met Turkije. Een heel pijnlijk en verdrietig moment, maar achteraf is de nu 25-jarige Shervan zijn vader eeuwig dankbaar. De Koerd uit Aleppo is nu een blije kapper in Twello.