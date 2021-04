Turkije arresteert tien admiraals in ruste na open brief ‘die tijden van militaire staatsgrepen weerspiegelt’

Turkije heeft maandag tien gepensioneerde admiraals gearresteerd naar aanleiding van een open brief van 104 voormalige, hooggeplaatste marinefunctionarissen. Die uiten in hun verklaring kritiek op Erdogans plan voor de bouw van een Turks ‘Suez-kanaal’, dat mogelijk een eind maakt aan de vrije doorvaart voor koopvaardijschepen door Bosporus en de Dardanellen-zeestraat.

De admiraals worden verdacht van samenzwering tegen de staatsveiligheid en constitutionele orde. Vier andere verdachten zijn opgeroepen om zich binnen drie dagen te melden bij de politie, melden staatspersbureau Anadolu en nieuwssite Haberturk. Het Openbaar Ministerie in Istanboel onderzoekt de zaak volgens hen.

,,Niet alleen degenen die de brief hebben ondertekend maar ook degenen die hen aanmoedigen zullen verantwoording moeten afleggen aan justitie”, reageerde Erdogans media-adviseur Fahrettin Altun op Twitter, verwijzend naar het onderzoek.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zal de kwestie maandag naar verwachting bespreken tijdens een bijeenkomst. Volgens zijn woordvoerder heeft de open brief de kenmerken van een militair complot om de regering omver te werpen. ,,Een groep gepensioneerde soldaten brengt zichzelf in een lachwekkende en ellendige situatie met hun verklaring die de tijden van militaire staatsgrepen weerspiegelt’’, zei hij.

Nieuw kanaal

Aanleiding voor de open brief is het plan van Erdogan om een ‘tolkanaal’ te ontwikkelen dat de Zwarte Zee ten noorden van Istanbul verbindt met de Zee van Marmara in het zuiden. Het vorige maand door Ankara goedgekeurde plan is het meest ambitieuze van wat de Turkse president zijn ‘gekke projecten’ noemt waarmee hij de afgelopen 18 jaar de infrastructuur van Turkije transformeerde met nieuwe bruggen, wegen, luchthavens en tunnels.

Het nieuwe kanaal is volgens Turkse functionarissen van vitaal belang voor het ontlasten van de ‘gratis’ toegankelijke Bosporus, een belangrijke route voor de wereldhandel waar vorig jaar meer dan 38.000 schepen doorheen voeren. De waterweg tussen Europa en Azië is verstopt met maritiem verkeer en was de afgelopen jaren het toneel van verschillende scheepvaartongelukken.

Verdrag van Montreux

Tegenstanders zeggen dat deskundigen een zeer schadelijk milieueffect verwachten van het nieuwe kanaal en dat het tevens het verdrag van Montreux (1936) zou kunnen ondermijnen. Dat akkoord garandeert koopvaardijschepen uit andere landen in zowel vredes- als oorlogstijd de vrije doorvaart door Bosporus en Dardanellen, een 65 kilometer lange en zeven meter brede zeestraat op de grens van Azië en Europa. Het regelt ook het gebruik van de Turkse zeestraten door militaire schepen uit niet-Zwarte Zee-landen.

Volgens Turkse functionarissen valt ‘Kanal Istanbul’ niet onder het verdrag. Met het nieuwe kanaal kunnen schepen tussen de Middellandse- en Zwarte Zee varen zonder een deel van de zeestraten te passeren die onder het verdrag vallen. ,,Dat doet de vraag rijzen waarom schepen dit ‘tolkanaal’ zouden kiezen in plaats van de gratis Bosporus. De uiteindelijke vraag is of Turkije het verdrag probeert te herzien door buitenlandse koopvaardijschepen de vrije doorvaart door Bosporus en Dardanellen te verbieden’’, vroeg Europees Parlementslid Nikolaos Salavrakos de Europese Commissie in mei 2011. Twee weken eerder had Erdogan, toen nog premier, met het oog op de verkiezingen zijn plannen gelanceerd voor het Istanboel-kanaal. De Commissie liet in haar antwoord weten geen standpunt in te nemen over de mogelijke gevolgen voor het verdrag van Montreux.

In hun open brief noemden de gepensioneerde admiraals het ,,zorgwekkend” om het verdrag van Montreux ter discussie te stellen. ,,Montreux gaf Turkije de mogelijkheid om neutraal te zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wij zijn van mening dat het noodzaak is om uitspraken en acties te vermijden die dit verdrag, belangrijk voor het overleven van Turkije, ter discussie stellen.”

Het Istanbul-kanaal moet de tweede grote waterweg van de stad worden.