Turkije claimt arrestatie commandant Islamitische Staat

De IS-commandant in Turkije, Mahmut Ozden, was volgens de bewindsman in het bezit van plannen voor nieuwe operaties in Turkije, waaronder de ontvoering van politici. Deze ‘emir’ zou zijn orders hebben gekregen uit Syrië en Irak. Hem zou ook zijn gevraagd kleinschalige protesten in Turkije te organiseren. Er is een operatie gaande om andere IS-verdachten op te sporen, zei minister Soylu op de televisie.

De jihadistische beweging heeft meerdere dodelijke aanslagen in Turkije opgeëist, onder meer op een nachtclub in Istanboel waarbij in de nieuwjaarsnacht van 2017 39 mensen omkwamen.