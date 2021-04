Turkije en Italië liggen op ramkoers in Libië

De gehele Libische regering werd eerder deze maand in Ankara uitgenodigd voor overleg met de Turkse president Erdogan over de precaire situatie in hun land. De sfeer was allerhartelijkst, Erdogan benadrukte de vriendschap met het Libische volk en de Libische premier Dbeidah dankte de Turkse leider uitgebreid voor de militaire inzet in zijn land. In de burgeroorlog die al jaren in Libië woedt, hebben het Turkse leger en door Erdogan gesteunde milities Dbeidah’s regering ontzet en handhaven de Turken het broze staakt-het-vuren.