Turkije schrikt van man die vrouw toetakelt voor ogen van 5-jarige dochter

Een video van een man die zijn ex-vrouw voor de ogen van hun dochter in Turkije op straat schopt en slaat, heeft op sociale media tot scherpe reacties geleid. Een rechter heeft de man inmiddels in hechtenis laten nemen, meldt het Turkse persbureau Anadolu zondag. In Istanbul wordt momenteel geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen.

De aanval vond zaterdagavond plaats in de Noord-Turkse stad Samsun, aldus Anadolu. In de video, gemaakt vanuit een nabijgelegen huis, is te zien hoe een vrouw op de grond ligt, terwijl een man meerdere malen tegen haar hoofd en lichaam schopt en haar in het gezicht slaat. Hun 5-jarige dochter staat ernaast en huilt. Omwonenden belden een ambulance, aldus het persbureau. De vrouw liep geen levensbedreigende verwondingen op, volgens officiële rapporten. De vermeende dader werd diezelfde avond nog opgepakt.

Lees ook Turkije start onderzoek naar Wilders na tweet over ‘terrorist’ Erdogan

Tekst gaat door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De video werd op grote schaal gedeeld op sociale media en leidde tot woede. De communicatiedirecteur van president Erdogan meldde daarna op Twitter dat de zaak op de voet zou worden gevolgd.

Protest

In Istanbul protesteren honderden vrouwen, een dag voor Internationale Vrouwendag, tegen geweld tegen vrouwen. De organisatie 'Wij gaan de moord op vrouwen stoppen’ roept op om wetten in te voeren ter bescherming van vrouwen. Op Twitter circuleren beelden van mensen die hardhandig opgepakt worden tijdens de protesten in de straten van Istanbul.

Volgens de organisatie zijn er in 2020 in Turkije zeker driehonderd vrouwen door mannen vermoord. In de helft van de gevallen was de partner van het slachtoffer de moordenaar. In Istanbul staat maandag een manifestatie gepland ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.