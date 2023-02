Turks-Syrisch grensgebied getroffen door twee aardbevingen: mensen onder puin en stroomuitval

Update/met videoHet grensgebied tussen Turkije en Syrië is maandagavond opnieuw getroffen door aardbevingen. De eerste rond 20.00 uur lokale tijd had een kracht van 6.4. Drie minuten later volgde een beving met een kracht van 5.8. Dat meldt het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum (EMSC).

Volgens persbureau Reuters zou in de Turkse stad Antakya, de hoofdstad van de provincie Hatay, sprake zijn van nieuwe schade aan gebouwen. Reddingsdiensten zouden er rondrennen en controleren of er nieuwe slachtoffers zijn. Het epicentrum van de eerste beving, lag 14 kilometer ten zuidwesten van de stad ter hoogte van de plaats Defne, op zo’n twee kilometer diepte. De tweede beving vond bij kustplaats Samandag plaats.

Lokale autoriteiten in Antakya zeggen meldingen te hebben ontvangen over mensen die onder het puin liggen. De burgermeester van Samandag, ten zuidwesten van Antakya, meldt aan persbureau Reuters een stroomuitval in zijn gemeente. De gemeente vreest voor een stijging van de zeespiegel ‘met vijftig centimeter'. En de Turkse vicepresident Fuat Oktay meldt dat er voorlopig acht gewonden zijn gemeld.

Verwoeste gebouwen in de Turkse provinciehoofdstad Antakya.

‘Leek of de aarde openscheurde’

Muna Al Omar, een inwoner van de stad die op het moment van de aardbeving in een tentenkamp was, zegt tegen Reuters: ,,Ik dacht dat de aarde onder mijn voeten zou openscheuren. Komt er nog een naschok?’’ Een AFP-journalist in Antakya meldt dat de beving veel paniek veroorzaakte onder de al zwaar getroffen bevolking en ook zorgde voor grote stofwolken in de stad. Hij zag en hoorde verschillende delen van reeds zwaar beschadigde muren van een gebouw afbrokkelen en verschillende mensen, schijnbaar gewond, om hulp roepen.

Afad, de verzamelde reddingsdiensten in Turkije, roept inwoners op beschadigde gebouwen niet te betreden, maar er juist weg te blijven.

De beving zou ook gevoeld zijn in Syrië, Egypte en Libanon. Een inwoner van het Syrische Afrin laat in een bericht aan deze site weten dat ‘iedereen daar nu weer buiten op straat staat’. ,,De beving voelde net zo zwaar als de vorige. Er zouden ook weer gebouwen zijn ingestort in de stad Jandris.” Ook persbureau AFP maakt melding van ingestorte gebouwen in Syrië.

Het Syrische staatspersbureau Sana meldt acht gewonden in Aleppo, waar ook (delen van) gebouwen zouden zijn ingestort. De Witte Helmen melden ook gewonden in Jandris.



Antakya lag al voor een groot deel in puin na de eerdere twee aardbevingen begin februari.

Zware aardbevingen

Twee weken eerder, op 6 februari, werd Turkije iets noordelijker getroffen door twee zware aardbevingen. Die leidden tot grote schade en veel doden in het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië. Hatay is een van de zwaarst getroffen provincies van de eerdere aardbevingen en er liggen veel gebouwen al in puin.

Het dodental na die eerste aardbevingen (en de vele naschokken daarna) staat inmiddels op zeker 46.000 in beide landen samen. De verwachting is dat dat getal verder oploopt, aangezien nog veel slachtoffers onder het puin liggen. Na de twee zware aardbevingen zouden al zo'n 6000 naschokken hebben plaatsgevonden, meldt persbureau Afp op basis van Afad.

Zondag staakte Turkije de reddingswerkzaamheden in alle provincies, behalve Hatay en Kahramanmaras. In het door een burgeroorlog geteisterde Syrië verloopt het reddingswerk en de hulpverlening moeizaam.

In Antakya, in de Turkse provincie Hatay, vluchtten mensen maandag na de aardbeving de straten op.

