‘Onze heroïsche commando’s nemen deel aan Operatie Vredesbron en blijven oprukken oostelijk van de Eufraat’, aldus het Turkse ministerie van Defensie vanochtend via Twitter. Volgens getuigen stijgen rookpluimen op rond Ral al-Ayn, een stadje van 30.000 inwoners, waar eenheden van de door de Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zijn gelegerd. Volgens Turkse bronnen zijn inmiddels 181 Koerdische doelen geraakt met F16’s en houwitsers. De Koerden melden dat in de noordoostelijke stad Qamishli bewust een gevangenis met krijgsgevangenen van Islamitische Staat zou zijn. Bedoeling zou zijn geweest dat IS-terroristen konden ontsnappen. ,,Dit soort aanvallen op gevangenissen met IS-gevangenen zullen catastrofale gevolgen hebben die de wereld in een later stadium misschien niet aankan", aldus een Koerdische verklaring.



Ook zou een poging van de Turkse troepen en hun Syrische bondgenoten om de noordelijke stad Ain Issa binnen te dringen zijn afgeslagen. Turkse troepen zijn Syrië op vier plekken binnengegaan. Twee locaties nabij Tel Abyad, 15.000 inwoners, en twee bij Ras al-Ayn, verder oostelijk. Volgens waarnemers zouden bij de aanvallen minstens vijf burgers en 16 Koerdische soldaten zijn omgekomen, terwijl 33 gewond zijn geraakt. Gesproken wordt van zes doden aan Turkse kant maar over hun identiteit is niets bekend. Bewoners die Tall Abyad ontvlucht zijn, getuigden tegenover het Duitse nieuwsagentschap DPA dat Koerdische troepen sommige burgers verboden om de stad te verlaten. ,,Ze willen hen gebruiken als menselijke schilden”, zegt een burger die anoniem wou blijven.