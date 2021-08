Turkse soldaten ontfermen zich over Afghaanse baby die gescheiden raakte van moeder op luchthaven Kaboel

video Biden belooft Amerikanen en helpers in Kaboel: ‘We zullen jullie in veiligheid brengen’

7:48 De evacuatieoperatie in Afghanistan is een van de grootste en moeilijkste luchtbruggen in de geschiedenis. Dat heeft de Amerikaanse president vrijdag gezegd tijdens een persconferentie. Hij belooft dat ‘alle middelen’ zullen worden ingezet om alle Amerikaanse burgers en die van bondgenoten in veiligheid te brengen.