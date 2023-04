Turkse wonderbaby die 128 uur overleefde onder het puin eindelijk herenigd met moeder

Wat op dat moment nog niet duidelijk was, was dat de moeder van het meisje ook was gered. Yasemin Begdaş werd opgevangen in het ziekenhuis van Adana, maar was er veel slechter aan toe dan haar kind. In een poging om zo veel mogelijk kinderen te herenigen met hun familie, vroeg het Turkse ministerie van Sociale Zaken haar een dna-staal af te staan. Daaruit rolde een match met ‘Gizem’.



54 dagen na de aardbeving werden moeder en dochter eindelijk herenigd in het ziekenhuis van Adana, waar de moeder nog steeds herstelt. De Turkse minister van Familie en Sociale Diensten Derya Yanık overhandigde het meisje persoonlijk aan haar moeder. ,,Het herenigen van een moeder en haar kind is een van de meest waardevolle dingen die je kunt doen in de wereld’’, verklaarde de minister.



Zodra Yasemin voldoende is hersteld, zal de voogdij over haar dochter opnieuw aan haar worden overgedragen. ,,Maar Gizem is nu ook onze baby’’, aldus de minister, die beloofde dat haar diensten er altijd voor het meisje zullen zijn.