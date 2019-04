Turnster breekt beide benen na dubbele salto op mat

De onfortuinlijke gymnaste had vooraf al aangekondigd dat ze na achttien jaar sporten op hoog niveau voor de laatste keer zou meedoen aan een wedstrijd. Ze wil zich gaan toeleggen op het afronden van haar studie.



Na haar dramatisch afgelopen oefening reageerde ze met een knipoog op Instagram en Twitter. ‘Dat einde ging niet helemaal zoals ik had gepland’, schreef ze. ‘Maar ach, niks in het leven is te plannen.’ Ze bedankte iedereen voor het medeleven. ‘Dat doet me echt goed.’

Positief

Cerio's coach Jeff Graba zei na het incident dat de turnster weliswaar veel pijn had, maar zich vooral zorgen maakte over de prestaties van haar verbijsterde teamgenoten. ,,Terwijl ze een ovationeel applaus kreeg en werd weggedragen door de hulpdiensten, zei ze: ‘ga de andere meiden helpen’”, aldus de trainer. Het totaal uit het veld geslagen team van Cerio eindigde uiteindelijk als vierde bij de wedstrijd.



Hoewel Cerio zwaargewond raakte, blikte ze na het ongeluk alweer positief vooruit. ‘Ik ga nu eerst mijn rust pakken’, meldde ze. Het is onbekend of de studente inmiddels is geopereerd. Volgens Amerikaanse media zal ze hoe dan ook langere tijd moeten revalideren. De kans dat Samantha volledig zal herstellen, wordt groot geacht.

Samantha Cerio is zeker niet de eerste die iets breekt tijdens het turnen. De Nederlandse topturner Jeffrey Wammes (31) brak in 2006 op 19-jarige leeftijd tijdens een wereldkampioenschap zijn enkels. Net als Cerio kwam hij te hard terecht na een dubbele salto met in zijn geval aansluitend nog een hele schoef. Wammes is volledig hersteld.



Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.