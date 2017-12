Tusk zwaar onder vuur in migratiedebat

Nederland verwijt Tusk de quota ten grave te dragen zonder er iets voor in de plaats te stellen. ,,Besluiten bij consensus is een mooi uitgangspunt waar we het graag mee eens zijn, maar de vraag blijft wat je doet als die consensus er niet is'', aldus een hoge bron. Dat is ook het probleem van Timmermans: dan blijven belangrijke landen van aankomst zoals Italië en Griekenland met de brokken zitten, proberen migranten toch weer door te reizen en komen de open binnengrenzen weer onder druk.



Een enkeling in Brussel gaat er nog vanuit dat Tusk enkel de knuppel in het hoenderhok heeft willen gooien om de discussie los te trekken, in lijn met een nieuwe confrontatiepolitiek die al is geaccordeerd om leiders in staat te stellen belangrijke impasses te doorbreken. Maar zo hebben zijn critici in het parlement het niet begrepen. Liberaal fractieleider Guy Verhofstadt: ,,Hij ondermijnt onze benadering en schiet de commissie in de voet.''