Tussenbalans eindstrijd om Lützerath: ‘Overwegend vreedzame’ protesten, zo’n 200 klimaatbezetters weg

Die doelstellingen waren de plaatsing van hekken rond het gebied waar de klimaatactivisten zich bevinden om hun bewegingsvrijheid te beperken en de instroom van nieuwe bezetters te voorkomen én het ondersteunen van energiebedrijf RWE bij de afzetting van de bruinkoolmijn om sabotage door activisten te voorkomen. In totaal ging het om zo’n 300 activisten in spookdorp Lützerath zelf en ongeveer 250 in het aangrenzende gebied.

,,Bij het begin van de actie werden onze manschappen bekogeld met vuurwerk, molotovcocktails en stenen. Daarbij raakten twee agenten lichtgewond’’, vertelde de politiechef in het WDR-nieuwsbulletin Die Aktuelle Stunde van de publieke omroep van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het geweld was volgens hem van korte duur. ,,Daarna verliepen de protesten overwegend vreedzaam.’’

Er is volgens hem een begin gemaakt met het ontruimen van enkele gebouwen en het verwijderen van barricades en constructies. ,,Circa 200 bezetters maakten gebruik van de mogelijkheid het terrein zonder politiemaatregelen te verlaten’’, aldus Weinspach. De algehele situatie was omstreeks 19.00 uur volgens hem rustig.

De korpschef wilde niet zeggen hoeveel tijd de politie denkt nodig te hebben voor de ontruimingsactie. Daar zijn vier weken voor uitgetrokken, zei hij maandag. Dinsdag verwijderden agenten de barricaden rond Lützerath al grotendeels. Weinspach zet alles op alles om te voorkomen dat er slachtoffers vallen, zoals bij het bruinkoolprotest in 2014 in Hambacher Forst met één dode.

Volledig scherm Duitse politieagenten bij een van de bezette gebouwen in Lützerath. De ontruimingsactie gaat ook 's avonds gewoon verder. © REUTERS

Toekomst

De grote meerderheid van de klimaatactivisten weigert zich door de politie te laten voorschrijven wat te doen. Ze hebben zich meestal verscholen in boomhutten en gebouwen of zijn op daken geklommen.

De 22-jarige Duitser Gwen zit bovenop een metershoge blokkade van uitgehakte straatstenen, pallets en schroot, omheind door vier bouwhekken. ,,Als we ons aan de grond vastmaken, zijn we een makkelijke prooi’’, zegt hij vanachter legergroene gezichtsbedekking waar blauwe ogen met wallen uitsteken.,,We strijden voor zóveel meer dan alleen Lützerath, het gaat om de toekomst van onze planeet. Daarom geven we ons niet makkelijk gewonnen.’’ Een andere activist roept vanuit een boomhut: ,,We blijven hier tot de politie weg is!’’

Door een microfoon maant een agent de demonstranten zich vrijwillig over te geven en het bezette terrein en de gekraakte huizen te verlaten. ,,U heeft nu nog ieder moment de kans om te vertrekken via de zuidelijke uitgang’’, roept de agent om. Naast een ontmantelde schuur vertelt een vrouwelijke communicatiemedewerker dat de politie uit is op ‘de-escalatie’ en een handgemeen wil vermijden.

Volledig scherm Politieagenten halen met een hoogwerker een klimaatactivist uit een paal. © REUTERS

Greenpeace

Ook Greenpeace laat zich horen in Lützerath. Campagnevoerder Karsten Smid is vooral kritisch over de vervroegde kolenexit van Duitsland. ,,De verschuiving van 2038 naar 2030 is puur symbolisch. Na 2030 is het toch niet meer profijtelijk voor RWE om bruinkool te delven. Zelfs op het verantwoordelijk ministerie weten ze dit’’, zegt hij tegen onze verslaggever.

Het mobiele gebouw van Greenpeace werd dinsdagavond al ontruimd, net als het houten clubhuis van de klimaatactivisten ‘Mahnwache’, (wake) waarvan de vergunning maandagnacht officieel afliep. Initiatiefnemer Hajo, een oorspronkelijke inwoner van Lützerath, was maandagavond pessimistisch over de kansen van Lützerath. ,,Het duurt al twee jaar voordat het losgaat, er moet een wonder geschieden.’’

Komende zaterdag vindt bij Lützerath een grote demonstratie plaats waaraan Greta Thunberg wil deelnemen, zo maakte de organisatie vandaag bekend. De Zweedse klimaatactiviste was er al eens in september 2021, een dag voor de Duitse federale verkiezingen.

Volledig scherm Campagneleider Karsten Smid (L) in Lützerath. © Guy Hoeks

Groenen

De Duitse Groenen, die het op een akkoordje gooiden met coalitiepartner CDU in Noordrijn-Westfalen, liggen vanwege ‘Lützerath’ stevig onder vuur van de klimaatactivisten. Dat nota bene een partij die zich als ecologisch profileert, instemt met de bruinkoolwinning in het gebied, vinden veel mensen onverteerbaar.

Hoezeer de Groenen in een spagaat verkeren, bleek dinsdagmiddag uit een gesprek naast een witte partytent in het naastgelegen bos van Lützerath. Daarin kreeg Timon Dzienus, de federale woordvoerder van de Jonge Groenen, een uitbrander van een ouder partijlid omdat hij met de pers wilde praten en ongevraagd aan een ‘zitblokkade’ deelnam.

,,Ik zet me al vanaf het begin in voor het behoud van Lutzerath’’, antwoordt Kathrin Henneberger, lid van de Bondsdag namens De Groenen, op een vraag van het AD waarom De Groenen zich niet tegen de bruinkoolwinning verzetten. Henneberger (34), opgegroeid in de buurt van Keulen, laat zich al dagen tussen de activisten zien.

Minister

De Duitse politiek heeft energiebedrijf RWE uit Essen groen licht gegeven voor het winnen van 280 miljoen ton bruinkool tot 2030. Vijf dorpen gingen al plat, Lützerath is het volgende slachtoffer. De Duitse vice-kanselier en minister van Economie & Klimaat Robert Habeck verdedigde de ontruiming woensdag en riep de activisten op om af te zien van geweld. ,,De leegstaande nederzetting Lützerath, waar niemand meer woont, is mijns inziens het verkeerde symbool”, aldus de Groenen-politicus.