Tv-zender draait ban op reclame over huwelijk twee vrouwen na berg kritiek terug

De ban volgde op protest van het conservatieve comité One Million Moms, dat een petitie startte om de reclame van de zender te halen. Deze groep voerde eerder ook actie tegen een televisieserie rond The Muppets waarin Kermit en co hun datingleven bespraken en tegen de film Toy Story 4, omdat in één van de scènes in de achtergrond twee moeders te zien zijn die hun kind naar school brengen.

Ellen DeGeneres vroeg Hallmark op Twitter: ‘Is het niet bijna 2020? Wat is hier de gedachte achter? Leg het uit, we horen het graag’. Jongerenkanaal Freeform liet via social media weten: ‘Dit is wat er gebeurt als je al je energie stopt in mensen uitsluiten, en niet in slimme verhaallijnen. Bel ons Zola, wij vieren de feestdagen met iedereen erbij’. Ook Netflix liet van zich horen; het bedrijf plaatste foto's van twee series met lesbische stellen erin en noemde die categorie op Twitter: 'Titels met lesbiennes die gewoon gelukkig zijn en daarnaast is het Kerst, kunnen we mensen laten houden van wie ze houden'.

De CEO van Hallmark ging zondagavond door het stof in een statement. Hij gaf daarbij aan dat de zender de verkeerde beslissing had gemaakt door met de commercial te stoppen, en bood zijn excuses aan voor de ‘pijn en teleurstelling’ die dat had veroorzaakt. ‘Als merk willen we op zoek naar meer manieren om inclusief te zijn en de verschillen tussen mensen juist vieren’.