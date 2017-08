Twee arrestaties in Marokko om aanslag Barcelona

Een verdachte is een 28-jarige man uit Nador, deze man heeft twaalf jaar in Barcelona gewoond. Hij zou de aanslagen hebben toegejuicht op Facebook. De tweede verdachte is opgepakt in Oujda. Hij woont echter in Ripoll, de thuisbasis van een aantal terreurverdachten van de aanslagen in Spanje.

De Spaanse onderzoeksrechter besloot gisteravond Mohamed Alla, een van de vier verdachten van de terreurdaden in Barcelona en Cambrils, voorlopig op vrije voeten te stellen. De andere drie blijven vastzitten. Van een van hen is het voorarrest met 72 uur verlengd. Daarna neemt de rechter opnieuw een besluit.

Winkelen

Alla zou de eigenaar zijn van de Audi A3 waarmee onder anderen de doodgeschoten hoofdverdachte Younes Abouyaaqoub het weekeinde voor de aanslagen naar Parijs ging om te winkelen. Alla moet zich wel ter beschikking van justitie houden.

De gearresteerde Driss Oukabir en Mohamed Houli Chemlal, die worden beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie, gaan in afwachting van hun proces naar de gevangenis. Salah el Karib, de eigenaar van een internetcafé in Ripoll, blijft nog zeker drie dagen in voorarrest.