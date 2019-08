Twee brandweermannen omgekomen en vier gewond bij brand in België; ‘Dit is een zwarte dag’

De brand brak vannacht rond twee uur uit in een leegstaand gebouw in het plaatsje Beringen. Terwijl de brandweerlieden het pand binnendrongen, deed zich een ontbranding van hete rookgassen voor. ,,Onmiddellijk werd het sein afgegeven zich zo snel mogelijk terug te trekken. Een aantal collega’s heeft zich niet tijdig in veiligheid kunnen brengen”, zei een aangeslagen commandant Bert Swijsen.

Zwarte dag

Vier andere brandweermannen konden wel op tijd het pand verlaten. Drie van hen raakten lichtgewond, één brandweerman raakte zwaargewond. De twee omgekomen mannen waren twee vrijwilligers. ,,Ze hadden voldoende ervaring maar er is helaas altijd een risico. Het is niet de bevatten dat ze er niet meer zijn. Het gaat om twee goedlachse kerels, die deel waren van een grotere vriendengroep. Dit is een zwarte dag voor ons korps", aldus de Belgische brandweercommandant.

Het was volgens de Belgische zender VRT al de derde keer zijn dat er brand was ontstaan in het leegstaande pand dat bekendstaat als een kraakpand. De laatste keer was in november, toen een kraker een matras in brand had gestoken. Sindsdien was het pand verzegeld en dichtgetimmerd met hout. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.