Twee doden bij aanval met mes op politiebureau Parijs, dader doodgeschoten

Verdachte weduwe Tob Cohen officieel aange­klaagd voor moord

14:00 De Keniaanse weduwe van de Nederlandse zakenman Tob Cohen, Sarah W., is vandaag in Nairobi officieel beschuldigd van moord op haar echtgenoot. W. verklaarde zich in de rechtbank niet schuldig en vroeg om op borgtocht te worden vrijgelaten.