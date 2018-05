Twee doden en 14 gewonden bij treinongeluk Beieren

Dronken man zorgt voor 1.280 minuten vertraging na slapen in treincon­tai­ner

7 mei Een 25-jarige man heeft het treinverkeer in het Duitse München enorm ontregeld nadat hij zichzelf in beschonken toestand had opgesloten in een container op een trein. De politie moest al het spoorverkeer rond het station stilleggen om de man te redden, met in totaal maar liefst 1.280 minuten vertraging tot gevolg.