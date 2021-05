Twee doden en minstens 150 gewonden bij ongeluk in overvolle synagoge op Westelijke Jordaanoever

‘Winnaar’ van 26 miljoen dollar stopt winnend lot in wasmachine

14 mei Een vrouw in de Amerikaanse staat Californië beweert dat ze de winnaar is van een lottotrekking van 26 miljoen dollar (ongeveer 21 miljoen euro). De vrouw zou het lottobiljet vernietigd hebben nadat ze een broek had gewassen met in de zak het winnende lot. De lotto-organisatie onderzoekt of de vrouw de waarheid spreekt.