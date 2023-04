Twee doden en twintig vermisten nadat boot met migranten zinkt in Middellandse Zee

In totaal zaten ongeveer 40 migranten op de boot, die vertrok uit havenstad Sfax in Tunesië. De migranten zouden omgerekend 900 euro per persoon hebben betaald om per boot naar Europa te reizen. De afgelopen dagen zijn duizenden migranten aangekomen op Lampedusa, een eiland voor de kust van Tunesië. Ze arriveerden met hun eigen boten of met boten van de Italiaanse kustwacht.