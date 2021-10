Twee doden in overvol busje met migranten, politie Oostenrijk opent klopjacht op chauffeur

De vermeende smokkelaar had de in totaal 28 mensen vanuit Hongarije naar Oostenrijk gebracht. Net over de grens werd de bus aangehouden, omdat de agenten het voertuig verdacht vonden. Toen de agenten het busje openden zagen ze de vluchtelingen die opgepropt zaten in een erg kleine ruimte. Het zouden voornamelijk mannen uit Syrië zijn.



De bestuurder sloeg direct op de vlucht. Volgens de Kronen Zeitung is de man mogelijk bewapend.

,,We hebben alle beschikbare middelen ingezet, zowel agenten als een helikopter, drones en honden’’, zei politiewoordvoerder Helmut Marban tegen tv-zender ORF. ,,Omdat we in de buurt van de grens met Hongarije zijn, zijn ook Hongaarse agenten bij de zoektocht betrokken.’’