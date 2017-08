Twee doden, vier gewonden bij schietpartij in New Mexico

Eén persoon is in verband met de schietpartij gearresteerd, aldus het hoofd van de brandweer. Berichten over een schietpartij kwamen even na 4 uur 's middags (lokale tijd) binnen bij de politie. Volgens een ooggetuige kwam een man met een geweer de bibliotheek binnen en begon hij 'in de lucht' te schieten. De politie bestormde vervolgens het gebouw.