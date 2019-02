Twee expedities uitgevaren op zoek naar vliegtuig voetballer Sala

Vrees voor natuurramp in Japan na waarnemin­gen van zeldzame diepzeevis

6:54 In Japan is paniek ontstaan na waarnemingen van een zeldzame diepzeevis die geassocieerd wordt met natuurrampen. Gisteren werden twee riemvissen uit visnetten gehaald voor de kust van Toyama, waar eerder deze week ook al een dood exemplaar aanspoelde. Ook in de haven van Imizu, even verderop, werd zo'n vis gevonden die verstrikt zat in visnetten.