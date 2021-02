Twee FBI-agenten doodgeschoten in Florida bij huiszoeking om kindermisbruik, drie gewond

Update Trump stelt nieuwe advocaten aan die hem moeten verdedigen in impeach­ment-pro­ces

1 februari De voormalige president Donald Trump is dit weekeinde noodgedwongen op zoek gegaan naar nieuwe advocaten die hem moeten verdedigen in zijn impeachment-proces. Zaterdag nam hij abrupt afscheid van zijn vijfkoppige advocatenteam. De beslissing zou met wederzijds goedvinden zijn genomen, melden CNN en persbureau Reuters op basis van bronnen. Het proces begint in de week van 8 februari in de Amerikaanse Senaat.