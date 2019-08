Twee Franse tienerzussen verdronken in hotelzwembad Rhodos: ‘Ze konden niet zwemmen’

video Golfmachi­ne in waterpret­park slaat op hol: 44 mensen gewond door ‘tsunami’

14:37 In het Shuiyun Water Park in het zuidwesten van China zijn 44 badgasten gewond geraakt door een technische storing in het golfslagbad. De machine die normaal gesproken zorgt voor normale golven, ging naar verluidt kapot waardoor in één keer een gigantische en zeer krachtige ‘tsunami’ ontstond.