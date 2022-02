Twee jaar cel voor agente die zwarte jongen doodschoot, ouders boos: ‘Daunte opnieuw vermoord’

Nederland voorstan­der opschorten EU-trainings­mis­sie in Mali

Nederland is voorstander van het opschorten van de EU-trainingsmissie in Mali. Dat maakte minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken vandaag duidelijk in de Tweede Kamer. Het kabinet maar ook de Kamer heeft ‘grote zorgen’ over de ontwikkelingen in Mali.

16 februari