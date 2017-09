Twee mannen ter dood veroordeeld voor aanslagen in Mumbai in 1993

Nieuw record: Irma raast al 40 uur met 300 kilometer per uur

13:39 Orkaan Irma heeft een wereldrecord verpulverd: al 40 uur raast het brok natuurgeweld met een windsnelheid van 300 kilometer per uur om zich heen. Dat is al negen uur langer dan orkaan Haiyan het volhield. Die denderde in 2013 over de Filipijnen heen.