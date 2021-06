Twee mensen doodgeschoten in Duits stadje, schutter voortvluchtig

Mysterie rond geboorte superzeld­za­me tienling duurt voort: ‘Het is enorme doofpotaf­fai­re’

6:40 Een dikke week na het ophefmakende nieuws over de geboorte van een tienling in Zuid-Afrika, is nog altijd niet duidelijk of de baby's werkelijk bestaan. Het mediabedrijf dat het verhaal naar buiten bracht, spreekt van een ‘enorme doofpotaffaire’ van de gezondheidsautoriteiten in de provincie Gauteng en eist nu dat ze volledige openheid van zaken geven.