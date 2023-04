Twee tieners en volwassene opgepakt voor dodelijke schietpartij tijdens ‘sweet sixteen’ in Alabama

Met video Machts­strijd Soedan: EU-ambassa­deur aangeval­len, al zeker 185 doden

De ambassadeur van de Europese Unie in Soedan is maandagavond in zijn ambtswoning in de hoofdstad Khartoem aangevallen. Dat meldt EU-buitenlandchef Josep Borrell op Twitter. Bij de gevechten in Soedan zijn al zeker 185 doden en ruim 1800 gewonden gevallen.