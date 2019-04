Twee verdachten opgepakt na dood journaliste bij rellen in Noord-Ierland

Goede Vrijdag Paus Franciscus bekriti­seert onverschil­lig­heid en egoïsme

1:50 Paus Franciscus heeft op Goede Vrijdag, tijdens de Kruisweg in Rome, ,,de uit politieke overwegingen gesloten harten’’ bekritiseerd. Tijdens de sfeervolle processie in het Colosseum, waarin de lijdensweg van Jezus herdacht wordt, stond het lot van misbruikte vrouwen en de slachtoffers van mensenhandel centraal. Volgens het Vaticaan woonden 15.000 gelovigen de ceremonie bij. In de Sint-Pietersbasiliek was vooraf de liturgische viering van Goede Vrijdag.