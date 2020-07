Twee verdachten vast voor roofmoord op Nederlander in Panama

Bijna een jaar nadat hij op brute wijze werd vermoord in Panama heeft de politie de twee vermeende moordenaars van René van Sprang (68) opgepakt. Ze waren in het bezit van spullen die mogelijk toebehoorden aan de gepensioneerde econoom, verklaarde de politie tegenover Panamese media.

De twee verdachten werden gearresteerd in de gemeente Nuevo San Juan in de Panamese provincie Colón. In hun woningen vonden agenten een luchtbuks, elektronische apparaten en een elektrische generator. De politie vermoedt dat de spullen werden gestolen van de Nederlander.

Het duo drong zijn woning in het exclusieve woonpark Isla Verde (Nuevo San Juan) op 30 juli 2019 binnen om hem te beroven, maar Van Sprang verzette zich. Bij het daaropvolgende gevecht brachten ze hem met een jachtgeweer dusdanige verwondingen toe dat hij daaraan bezweek, aldus de provinciale politiechef Waldemar Herrera. De arrestaties lieten volgens hem op zich wachten omdat er veel bewijsmateriaal moest worden verzameld en omdat er een gerechtelijk onderzoek was ingesteld met procedures die veel tijd in beslag nemen.

De zwarte Mercury-terreinwagen van Van Sprang werd vier dagen na de moord onbeheerd aangetroffen langs een weg in Panama-Stad. De politie gaat ervan uit dat de moordenaar(s) zich uit de voeten maakten met de SUV. Aan de hand van dna-sporen in het voertuig werd enkele weken later een derde betrokkene opgepakt.

Een bouwvakker die werkzaamheden uitvoerde in de woning van het slachtoffer, gelegen aan een stuwmeer (Lago Alajuela) met in de verte uitzicht op de Caribische Zee, ontdekte het levenloze lichaam van de Nederlander omstreeks acht uur 's morgens. De zestiger lag volgens Panamese media op zijn buik in de woonkamer.

Curaçao

De 68-jarige Nederlander woonde al jaren in Panama maar groeide op in Curaçao, net als de rest van de familie, verklaarde zijn zus tegenover deze site. ,,René leefde alleen en was ook de enige van ons die in Panama zat. Hij kwam er ooit terecht voor zijn werk als econoom. Klussen was zijn lust en zijn leven. Hij bouwde zijn huis zelf en was al heel lang bezig met een verbouwing. De laatste paar jaar huurde René bouwvakkers in omdat hij ook een dagje ouder werd.’’

Twee van René’s kinderen - een zoon en een dochter - wonen in Nederland. Ze hebben samen drie kleintjes. ,,René was dol op zijn kleinkinderen. Hij kwam vorig jaar speciaal naar Nederland om hen te zien en logeerde toen bij mij’’, zei de zus terugblikkend.

AOW

Ze omschreef haar vermoorde broer als ‘een heel liefdevol’ persoon die volop genoot van zijn pensioen. Het regelen van de AOW-uitkering was alleen wel ‘een dingetje’ volgens haar. ,,Wij (de familieleden in Nederland) hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat hij de uitkering vorig jaar kreeg. Helaas heeft René er niet lang van kunnen genieten’’, verzuchtte de zus.

Volledig scherm De tweede verdachte na zijn arrestatie. © Videostill Policía Nacional

Volledig scherm De in beslag genomen generator die vermoedelijk toebehoorde aan René van Sprang. © Videostill Policía Nacional