Twee verpleegsters doodgeschoten in ziekenhuis VS

Een man heeft zaterdagmorgen (lokale tijd) twee verpleegsters doodgeschoten in een ziekenhuis in Dallas, in de Amerikaanse staat Texas. De schutter werd neergeschoten door de politie en gearresteerd. Het incident gebeurde in de buurt van de verloskamer, zo maakte districtsrechter Clay Jenkins bekend.

Het Dallas United Methodist Hospital laat in een reactie weten “diepbedroefd” te zijn door het verlies van de twee geliefde teamleden. ,,We zijn dankbaar voor de steun van de gemeenschap in deze moeilijke tijd.”

Volgens de politie is er inmiddels geen gevaar meer voor patiënten of personeel na de aanval. Naar het motief van de dader is het voorlopig nog gissen. De 30-jarige man is voor behandeling naar een ander ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media had de man een strafblad en zou hij een enkelband hebben gedragen. De politie heeft geen details vrijgegeven over de dader en de slachtoffers.

Het incident doet denken aan een andere tragedie in juni. Toen opende een man het vuur in een ziekenhuis in Tulsa, Oklahoma, en doodde daarbij vier mensen waaronder de chirurg die hem had geopereerd. Hij sloeg nadien de hand aan zichzelf.