Tweede dag van beschietingen rond Gazastrook

Update Met videoDe beschietingen tussen het Israëlische leger en Palestijnse militieleden gaan ook op zaterdag door. Een Israëlisch legervliegtuig heeft doelen in de Gazastrook geraakt en Israëlische steden zijn beschoten vanuit Palestijnse gebieden. Het is de tweede dag van beschietingen.

Israël voerde vrijdag een aanval uit op de Gazastrook, daarbij vielen tien doden en raakten 79 mensen gewond, volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Israël zei dat de aanval gericht was op de groepering Islamitische Jihad. Vier van de doden waren lid van die groep. Onder hen Taysir al-Jabari, een hoge commandant. Als reactie vuurde de militie 160 raketten af richting Israël. De meeste raketten werden onderschept, een aantal mensen raakte gewond.

Zaterdagochtend werden negentien leden van Islamitische Jihad opgepakt in de Westelijke Jordaanoever. Israël is volgens premier Yair Lapid niet geïnteresseerd in een groot conflict met Hamas en Islamitische Jihad in de Gazastrook, “maar deinst daar ook niet voor terug”.

In mei 2021 kwam het tot een oorlog van elf dagen tussen Israël en Hamas in de Gazastrook. Daarbij werden 250 mensen in de Gazastrook gedood door Israëlische bombardementen. Hamas bestuurt de Palestijnse enclave die vrijwel volledig van de buitenwereld is afgesloten door Israëlische muren en blokkades.

Egypte, Qatar en de Verenigde Naties zijn vrijdag direct begonnen met het opzetten van gesprekken om de vrede weer te herstellen.

‘We zullen je vinden’

Het Israëlische leger schatte vrijdag dat vijftien Palestijnse strijders waren gedood in actie. ,,We zijn nog niet klaar”, zei een legerwoordvoerder. Er klonken meer dreigende woorden van Israëlische zijde. ,,Iedereen die Israël kwaad probeert te doen moet weten: we zullen je vinden”, zei premier Yair Lapid in een verklaring. Minister van Defensie Benny Gantz zei: ,,We zullen niet toestaan dat iemand de burgers van Israël bedreigt of schade toebrengt. Wie dat toch probeert, zal pijn voelen.”

Israël bevestigde nieuwe aanvallen uit te voeren. ,,Het IDF (Israëlische leger) blijft zich richten op militaire doelen van de Palestijnse Islamitische Jihad in de hele Gazastrook”, aldus een verklaring. Palestijnse getuigen zeiden meerdere aanvallen te hebben gezien, waaronder een ten oosten van de stad Gaza.

Volledig scherm Luchtaanvallen door Israël in de Gazastrook. © AFP / Mohammed Abed

Reactie Hamas: ‘Vuur openen op vijand’

Hamas, de militante groep die Gaza regeert, zei dat Israël ‘een nieuwe misdaad heeft begaan waarvoor het de prijs moet betalen'. De groep gaf aan de wapens op te pakken omdat ‘we de huidige situatie niet kunnen accepteren. We moeten op alle fronten het vuur openen op de vijand’, zei Hamas in een verklaring.

Islamitische Jihad zegt te hebben gereageerd op de jongste Israëlische aanvallen door ‘meer dan honderd raketten’ richting steden in Israël te hebben afgevuurd, waaronder Tel Aviv. In diverse Israëlische steden klonken vrijdag sirenes. Lokale autoriteiten in Tel Aviv meldden explosies. Er zijn tot dusver geen doden of gewonden gemeld.

De Israëlische luchtaanvallen volgen op onrust in de regio na de aanhouding van twee hooggeplaatste leden van Islamitische Jihad, dat een grote aanwezigheid heeft in Gaza. Het tweetal werd onlangs opgepakt op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De organisatie dreigde vervolgens met aanvallen, waarop het Israëlische leger enkele dagen lang gebieden aan de rand van de kuststrook afzette en het alarmniveau verhoogde.

Reservisten staan klaar

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz gaf het leger vrijdag toestemming om maximaal 25.000 reservisten op te roepen voor operationele doeleinden. Volgens The Jerusalem Post is het leger er al mee begonnen. Dat duidt erop dat Israël mogelijk gevechtshandelingen voorziet die verder reiken dan de luchtaanvallen van vrijdag. ,,Het doel van deze operatie is het elimineren van een concrete dreiging tegen de burgers van Israël en de burgers die naast de Gazastrook wonen”, zei premier Yair Lapid in een verklaring.

Egypte bemiddelt

Buurland Egypte bemiddelt tussen Israël en de Palestijnen om verdere escalatie te voorkomen, meldt de Egyptische staatstelevisie. Medio juni voerde Israël ook al luchtaanvallen op de Gazastrook uit. Dat deed Israël toen nadat het leger een door Palestijnse militanten afgevuurde raket had onderschept. De raket was gericht op de stad Ashkelon, in het zuiden van Israël. Er vielen geen doden bij die luchtaanvallen.

Ongeveer 2 miljoen mensen leven onder slechte omstandigheden in de Gazastrook. Hamas, door de EU geclassificeerd als een terroristische organisatie, greep in 2007 met geweld de macht. Israël verscherpte vervolgens een door Egypte gesteunde blokkade van het gebied.