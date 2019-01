Tweede foto van record-ei op Instagram, nu met barstje

Waarom blurt China de oorlellen van mannelijke acteurs?

18 januari Fans van een populair tv-programma in China ontdekten dat de oorlellen van een mannelijke acteur in de meest recente aflevering van de show zorgvuldig waren geblurd. Het is niet bekend of Chinese autoriteiten een specifieke richtlijn hebben uitgevaardigd die verbiedt dat oorbellen dragende mannen te zien zijn op televisie, of dat de Chinese streamingdienst dat op eigen initiatief heeft gedaan.